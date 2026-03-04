Пекин призвал Вашингтон к мирному сосуществованию

Китай призвал США строить отношения на взаимном уважении и сотрудничестве. Об этом заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь.
По его словам, Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Лоу Циньцзянь отметил, что важную роль в отношениях двух стран играет дипломатия лидеров. Он напомнил, что с 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поддерживают регулярные контакты.
По его словам, эти контакты помогают корректировать курс отношений и способствуют их стабильному развитию.
Представитель ВСНП также заявил, что отношения между Китаем и США в целом остаются стабильными и позитивными. По его словам, это приветствуется как в самих странах, так и международным сообществом.
Он подчеркнул, что сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам, тогда как конфронтация наносит ущерб.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Китай в апреле. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин позже в 2026 году может совершить ответный визит в США.
