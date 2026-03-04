Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пекин призвал Вашингтон к мирному сосуществованию

Китай призвал США строить отношения на взаимном уважении и сотрудничестве.

Китай призвал США строить отношения на взаимном уважении и сотрудничестве. Об этом заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

По его словам, Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Лоу Циньцзянь отметил, что важную роль в отношениях двух стран играет дипломатия лидеров. Он напомнил, что с 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поддерживают регулярные контакты.

По его словам, эти контакты помогают корректировать курс отношений и способствуют их стабильному развитию.

Представитель ВСНП также заявил, что отношения между Китаем и США в целом остаются стабильными и позитивными. По его словам, это приветствуется как в самих странах, так и международным сообществом.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам, тогда как конфронтация наносит ущерб.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Китай в апреле. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин позже в 2026 году может совершить ответный визит в США.

Читайте также: Армия Китая сделала определенные выводы из ударов США по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше