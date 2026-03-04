Израиль тайно вывез своих дипломатов из ОАЭ

Как утверждается в статье, иранская сторона якобы уже предпринимала две попытки атаковать сотрудников дипмиссии Израиля. На данный момент часть работников посольства уже находится за пределами ОАЭ. На месте остаются лишь те дипломаты, которые исполняют критичеки важные функции.
Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана. В результате их авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Жертв среди мирного населения насчитывается более 700 человек. 3 марта стало известно, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и членов их семей, которые работают в посольствах Иордании, в Бахрейне и Ираке. Работникам дипмисссий отведён короткий срок, в течение которого они должны вернуться на родину. Вашингтон опасается ответных ударов иранской стороны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.