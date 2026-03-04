Израиль тайно вывез своих дипломатов из ОАЭ

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана. В результате их авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Жертв среди мирного населения насчитывается более 700 человек. 3 марта стало известно, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и членов их семей, которые работают в посольствах Иордании, в Бахрейне и Ираке. Работникам дипмисссий отведён короткий срок, в течение которого они должны вернуться на родину. Вашингтон опасается ответных ударов иранской стороны.