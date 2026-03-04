Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль тайно вывез своих дипломатов из ОАЭ

Израиль провёл секретную миссию по эвакуации своих дипломатических работников из ОАЭ, опасаясь угроз Ирана после начала конфронтации. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times of Israel.

Как утверждается в статье, иранская сторона якобы уже предпринимала две попытки атаковать сотрудников дипмиссии Израиля. На данный момент часть работников посольства уже находится за пределами ОАЭ. На месте остаются лишь те дипломаты, которые исполняют критичеки важные функции.

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана. В результате их авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Жертв среди мирного населения насчитывается более 700 человек. 3 марта стало известно, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и членов их семей, которые работают в посольствах Иордании, в Бахрейне и Ираке. Работникам дипмисссий отведён короткий срок, в течение которого они должны вернуться на родину. Вашингтон опасается ответных ударов иранской стороны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше