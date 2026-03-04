Ричмонд
ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ЕС рассматривал возможность расширения своей военно-морской миссии «Аспидес» («Щит») по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на Ормузский пролив, однако пока такое предложение не было одобрено, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Источник: AP 2024

«ЕС обсудил расширение своей военно-морской миссии “Аспидес”, в рамках которой три судна из Франции, Италии и Греции обеспечивают защиту судов в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив. Однако предложение, выдвинутое Францией, не было одобрено», — пишет издание.

Как признал в комментарии изданию неназванный чиновник ЕС, запросы на дополнительную защиту резко возросли.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

