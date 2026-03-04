ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT

«ЕС обсудил расширение своей военно-морской миссии “Аспидес”, в рамках которой три судна из Франции, Италии и Греции обеспечивают защиту судов в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив. Однако предложение, выдвинутое Францией, не было одобрено», — пишет издание.
Как признал в комментарии изданию неназванный чиновник ЕС, запросы на дополнительную защиту резко возросли.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.