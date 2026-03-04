«Не спеша уничтожают»: эксперт объяснил, чем Иран шокировал Запад

Ранее агентство Tasnim сообщило, что ВМС КСИР провели ракетную операцию против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана. По данным агентства, в результате эсминец ВМС США был поражен иранскими ракетами «Qadr 380» и «Talaiyeh» во время дозаправки от американского топливного судна.