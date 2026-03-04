Министр обороны Израиля Кац: любой новый лидер Ирана станет целью

Израиль будет пытаться ликвидировать любого нового лидера Ирана после смерти прежнего верховного руководителя республики Али Хаменеи. Такое заявление сделал израильский министр обороны Исраэль Кац.
«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации», — написал Кац в соцсети.
Он отметил, что под удар попадет любой иранский лидер, назначенный «террористическим режимом» с целью «уничтожить Израиль и угрожать США, а также другим странам в регионе».
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ходе ударов в своей резиденции были убиты верховный лидер республики Али Хаменеи и члены его семьи. При этом профессор Туомас Малинен считает, что после его убийства Израиль прекратит свое существование.