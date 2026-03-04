Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Израиля Кац: любой новый лидер Ирана станет целью

Министр обороны Израиля Кац пообещал ликвидировать любого нового лидера Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Израиль будет пытаться ликвидировать любого нового лидера Ирана после смерти прежнего верховного руководителя республики Али Хаменеи. Такое заявление сделал израильский министр обороны Исраэль Кац.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации», — написал Кац в соцсети.

Он отметил, что под удар попадет любой иранский лидер, назначенный «террористическим режимом» с целью «уничтожить Израиль и угрожать США, а также другим странам в регионе».

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ходе ударов в своей резиденции были убиты верховный лидер республики Али Хаменеи и члены его семьи. При этом профессор Туомас Малинен считает, что после его убийства Израиль прекратит свое существование.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше