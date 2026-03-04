США начали совместную военную операцию против наркокартелей в Эквадоре

Южное командование США также опубликовало короткое видео, на котором военный вертолет поднимается в воздух, пролетает над районом проведения операции и забирает группу военнослужащих. По словам источника, эти кадры относятся к первому из серии рейдов, которые планируется провести по всей стране. При этом, как отметил чиновник, ~пока неясно, какая именно цель была у начатой миссии и завершилась ли она успешно~.