Из Славянска вывозят последние троллейбусы

В подконтрольном Киеву Славянске начали демонтаж контактной сети и вывоз оставшегося электротранспорта. Об этом сообщил начальник местного депо Андрей Фильчак, его слова приводит «Страна».
Фильчак сообщил, что 3 марта стало одним из последних дней, когда в городе ещё ходили троллейбусы. Сейчас технику готовят к эвакуации.
Демонтаж сетей проовдят перед обустройством антидроновыми сетями.
