Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Славянска вывозят последние троллейбусы

В Славянске начали демонтаж контактной сети и вывоз оставшегося электротранспорта.

В подконтрольном Киеву Славянске начали демонтаж контактной сети и вывоз оставшегося электротранспорта. Об этом сообщил начальник местного депо Андрей Фильчак, его слова приводит «Страна».

Фильчак сообщил, что 3 марта стало одним из последних дней, когда в городе ещё ходили троллейбусы. Сейчас технику готовят к эвакуации.

Демонтаж сетей проовдят перед обустройством антидроновыми сетями.

Читайте также: «Обломки БПЛА упали на базу отдыха в Ростовской области».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше