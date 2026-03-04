Два дня до развилки: эксперт назвал переломный момент ближневосточной войны

Важным отличием от прошлой ближневосточной войны является то, что Иран очень сильно для себя растянул географию военных действий. Ставка на прессинг монархий Залива пока не оправдывается, а между тем неизвестно, сколько Тегеран сможет действовать в таком режиме.
В отличие от прошлого витка эскалации, Израиль сегодня находится в более выигрышной позиции, считает эксперт. Интенсивность ракетных обстрелов его территории заметно снизилась. Беспилотники также не доставляют серьезных проблем — дальность их полета позволяет израильским системам ПВО эффективно работать на упреждение.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля атаковала военные цели в Тегеране. Отмечалось, что ЦАХАЛ нанесла удары по иранским командным центрам.
По итогу через два-три дня обозначится важнейшая тенденция, от которой будет зависеть исход войны: либо Иран продолжит наносить разновекторные удары без снижения их числа, либо количество ударов резко снизится со всеми вытекающими последствиями.