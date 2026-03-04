Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дня до развилки: эксперт назвал переломный момент ближневосточной войны

Через два-три дня обозначится важнейшая тенденция, от которой будет зависеть исход конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал политолог Александр Каргин в своем телеграм-канале, выделив два сценария, выбор из которых предопределит исход противостояния.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Важным отличием от прошлой ближневосточной войны является то, что Иран очень сильно для себя растянул географию военных действий. Ставка на прессинг монархий Залива пока не оправдывается, а между тем неизвестно, сколько Тегеран сможет действовать в таком режиме.

Александр Каргин
политолог

В отличие от прошлого витка эскалации, Израиль сегодня находится в более выигрышной позиции, считает эксперт. Интенсивность ракетных обстрелов его территории заметно снизилась. Беспилотники также не доставляют серьезных проблем — дальность их полета позволяет израильским системам ПВО эффективно работать на упреждение.

Если Израилю удастся установить контроль над небом Ирана, то он начнет массовое уничтожение пусковых установок. Отдельные атаки отмечают уже сегодня, но серьезного эффекта они пока не дают, пишет Каргин.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля атаковала военные цели в Тегеране. Отмечалось, что ЦАХАЛ нанесла удары по иранским командным центрам.

По итогу через два-три дня обозначится важнейшая тенденция, от которой будет зависеть исход войны: либо Иран продолжит наносить разновекторные удары без снижения их числа, либо количество ударов резко снизится со всеми вытекающими последствиями.

Александр Каргин
политолог

Корпус стражей Исламской революции ранее опубликовал заявление, в котором говорится, что ВС Ирана запустили свыше 40 ракет по целям США и Израиля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше