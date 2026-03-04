Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уничтожение блиндажа с пехотой ВСУ под Часовым Яром сняли с воздуха

Ударный дрон взорвал изнутри блиндаж ВСУ под Часовым Яром.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения выявленного в районе Часова Яра блиндажа с пехотой ВСУ опубликовал в среду Telegram-канал разведывательно-штурмовой бригады «Север-V» Добровольческого Корпуса ВС РФ.

Сообщается, что российские разведчики выявили группу украинских боевиков, направлявшихся к лесополосе, расположенной к северу от Часова Яра. Было установлено, что военнослужащие противника шли к блиндажу, находящемуся у передовой.

«Артиллерия бригады незамедлительно открыла огонь по выявленным целям. Уничтожение поддержали FPV-дроны и сбросы с БПЛА. Один из ударных дронов залетел прямо внутрь блиндажа, разорвав укрытие изнутри», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате уничтожения блиндажа нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения выявленной в Днепропетровской области замаскированной сети опорных пунктов ВСУ. Сообщалось, что укрепленные позиции противника поразил расчет РСЗО «Ураган».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше