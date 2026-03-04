Уничтожение блиндажа с пехотой ВСУ под Часовым Яром сняли с воздуха

Кадры уничтожения выявленного в районе Часова Яра блиндажа с пехотой ВСУ опубликовал в среду Telegram-канал разведывательно-штурмовой бригады «Север-V» Добровольческого Корпуса ВС РФ.
Сообщается, что российские разведчики выявили группу украинских боевиков, направлявшихся к лесополосе, расположенной к северу от Часова Яра. Было установлено, что военнослужащие противника шли к блиндажу, находящемуся у передовой.
«Артиллерия бригады незамедлительно открыла огонь по выявленным целям. Уничтожение поддержали FPV-дроны и сбросы с БПЛА. Один из ударных дронов залетел прямо внутрь блиндажа, разорвав укрытие изнутри», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате уничтожения блиндажа нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения выявленной в Днепропетровской области замаскированной сети опорных пунктов ВСУ. Сообщалось, что укрепленные позиции противника поразил расчет РСЗО «Ураган».