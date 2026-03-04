Вашингтон ослеплен: раскрыто, что Иран поразил на 7 базах США

Иран нанес серию ударов по военным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в результате чего было повреждено коммуникационное и радиолокационное оборудование не менее чем на семи базах. Как сообщает газета New York Times со ссылкой на данные спутникового мониторинга, действия Тегерана были направлены на нарушение способности американского командования поддерживать связь и координировать боевые задачи.
В публикации издания уточняется, что пострадавшие объекты расположены на территории Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Согласно официальным сведениям, в ходе атак были «повреждены конструкции, являющиеся частью или расположенные вблизи систем коммуникаций и радиолокации как минимум на семи военных объектах США».
Обострение ситуации произошло после того, как в субботу Соединенные Штаты и Израиль инициировали серию ударов по иранской территории, включая столицу. Агрессия привела к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения, а также к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в стране был объявлен сорокадневный траур. Инциденты произошли на фоне проходящих в Женеве переговоров по ядерной программе, последний раунд которых состоялся 26 февраля. В ответ на действия коалиции Тегеран начал массированные атаки по израильской территории и военным базам США в регионе.
