Вашингтон ослеплен: раскрыто, что Иран поразил на 7 базах США

Обострение ситуации произошло после того, как в субботу Соединенные Штаты и Израиль инициировали серию ударов по иранской территории, включая столицу. Агрессия привела к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения, а также к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в стране был объявлен сорокадневный траур. Инциденты произошли на фоне проходящих в Женеве переговоров по ядерной программе, последний раунд которых состоялся 26 февраля. В ответ на действия коалиции Тегеран начал массированные атаки по израильской территории и военным базам США в регионе.