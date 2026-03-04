Мерц рассказал подробности встречи с Трампом

Во вторник на фоне ударов США и Израиля по Ирану прошла встреча Мерца и Трампа в Белом доме. Стороны обсудили ситуацию в Иране, конфликт на Украине и торговые пошлины.
По словам Мерца, разговор прошёл «в доброжелательной атмосфере».
«Мы рассматривали карту Украины. И я считаю, что это тоже было важно», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD. В общении с Трампом Мерц подчеркнул, что линия фронта, которую удерживает Украина, должна оставаться на месте и не смещаться дальше на запад.
«Возможно, я смог внести чуть больше ясности в понимание местной ситуации», — полагает Мерц.
Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, отмечала ранее газета Politico.