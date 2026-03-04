Ричмонд
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показывал тому карту Украины.

Источник: AP 2024

Во вторник на фоне ударов США и Израиля по Ирану прошла встреча Мерца и Трампа в Белом доме. Стороны обсудили ситуацию в Иране, конфликт на Украине и торговые пошлины.

По словам Мерца, разговор прошёл «в доброжелательной атмосфере».

«Мы рассматривали карту Украины. И я считаю, что это тоже было важно», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD. В общении с Трампом Мерц подчеркнул, что линия фронта, которую удерживает Украина, должна оставаться на месте и не смещаться дальше на запад.

«Возможно, я смог внести чуть больше ясности в понимание местной ситуации», — полагает Мерц.

Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, отмечала ранее газета Politico.

