Испания исключила себя из любых дискуссий о ЯО в Европе, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о том, что к продвинутой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран. В их числе французский лидер упомянул Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.