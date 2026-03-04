Ричмонд
Испания исключила себя из любых дискуссий о ЯО в Европе, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Испания не участвует в переговорах по укреплению ядерной обороны в Европе, выступает против эскалации, пишет газета Mundo со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о том, что к продвинутой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран. В их числе французский лидер упомянул Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.

«Испания не участвует в переговорах, исключив себя из любых дискуссий, связанных с ядерной программой», — говорится в сообщении издания.

По словам источника, Испания «открыто заявила о своем несогласии с распространением ядерного оружия и с эскалацией».