Стало известно, кто выиграет от ослабления или распада Ирана

Он уточнил, что вмешательство США и удары Израиля не помогут реализовать в Иране сценарий, который бы устроил сторонников демократии. Историк добавил, что в перспективе при смене власти в Исламской Республике может начаться гражданская война, которая приведет или к ослаблению страны, или к ее распаду.
«Тогда победителем останется только Израиль», — указал эксперт.
Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя перспективы Ирана, заявил, что худшим развитием событий в республике считает приход к власти сторонников действующего политического режима. Глава Белого дома допустил, что после гибели от ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи его место займет «такой же плохой» лидер.