Стало известно, кто выиграет от ослабления или распада Ирана

В случае ослабления или распада Ирана в выигрыше останется только Израиль, а военная операция США в Исламской Республике не приведет к смене режима, даже если страну возглавят другие политики. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал проживающий в России иранский историк Фардин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что демократический режим в Иране не установится, даже если к власти в результате силовой поддержки США придут другие политики.

Исламскую Республику может возглавить наследник последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который также станет авторитарным лидером, отметил он. «Тюрбан может быть заменен короной, а цикл авторитарных режимов продолжится», — объяснил эксперт «Ленте.ру».

Он уточнил, что вмешательство США и удары Израиля не помогут реализовать в Иране сценарий, который бы устроил сторонников демократии. Историк добавил, что в перспективе при смене власти в Исламской Республике может начаться гражданская война, которая приведет или к ослаблению страны, или к ее распаду.

«Тогда победителем останется только Израиль», — указал эксперт.

Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя перспективы Ирана, заявил, что худшим развитием событий в республике считает приход к власти сторонников действующего политического режима. Глава Белого дома допустил, что после гибели от ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи его место займет «такой же плохой» лидер.

