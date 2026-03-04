Губернатор предложил упростить передачу лесополос аграриям

Для исправления ситуации Ростовская область предложила пакет федеральных инициатив. В их числе — разрешение аграриям арендовать лесополосы без торгов при наличии межевых разрывов, а также продление сроков субсидирования высадки деревьев с 3 до 6 лет. Кроме того, регион настаивает на введении четких критериев состояния насаждений и установлении ответственности за их содержание, чего сейчас не хватает в законодательстве.