Губернатор предложил упростить передачу лесополос аграриям, об сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» обсудили восстановление защитных лесных насаждений Ростовской области. Сегодня около 80% из 240 тысяч гектаров лесополос, созданных еще в 80-е годы, нуждаются в санитарной рубке. На востоке региона деградация этого щита уже привела к опустыниванию: до 2030 года необходимо восстановить минимум 400 гектаров земель, чтобы остановить пыльные бури и эрозию почв.
Для исправления ситуации Ростовская область предложила пакет федеральных инициатив. В их числе — разрешение аграриям арендовать лесополосы без торгов при наличии межевых разрывов, а также продление сроков субсидирования высадки деревьев с 3 до 6 лет. Кроме того, регион настаивает на введении четких критериев состояния насаждений и установлении ответственности за их содержание, чего сейчас не хватает в законодательстве.
«Опираемся на госпрограмму “Земля”. Агролесомелиорация и агрофитомелиорация помогают бороться с эрозией почв и защищать поля», — подытожил глава правительства региона.