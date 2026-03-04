Очередное уголовное дело настигло администрацию ЗАТО Фокино

В мае 2023 года глава муниципалитета Александр Баранов трудоустроил 45-летнюю женщину на должность своей помощницы. Раньше она руководила территориальным отделом администрации по островным территориям. (В начале 2023 года остров Путятин с одноимённым посёлком оказался в транспортной блокаде — перестал ходить плашкоут между посёлками Путятин и Дунай, нарушенное морское сообщение повлекло невозможность экстренной госпитализации жительницы острова; в больницу она попала уже в критическом состоянии и умерла.).