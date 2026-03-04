Очередное уголовное дело настигло администрацию ЗАТО Фокино

В мае 2023 года глава муниципалитета Александр Баранов трудоустроил 45-летнюю женщину на должность своей помощницы. Раньше она руководила территориальным отделом администрации по островным территориям. (В начале 2023 года остров Путятин с одноимённым посёлком оказался в транспортной блокаде — перестал ходить плашкоут между посёлками Путятин и Дунай, нарушенное морское сообщение повлекло невозможность экстренной госпитализации жительницы острова; в больницу она попала уже в критическом состоянии и умерла.).
Экс-начальница островных территорий, уволившись с руководящего поста, с 2023 года работала в школе на Путятина и работает там до сих пор. А 40 часов в неделю в администрации Фокино она не отрабатывала полностью. Зарплату же получала как за полную рабочую загрузку.
Ущерб муниципальному бюджету из-за излишне уплаченной сотруднице заработной платы превысил два миллиона рублей. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением особо крупного ущерба (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В отношении самого Баранова после скандала с плашкоутом было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель человека, но суд вынес ему оправдательный приговор, и он продолжает руководить муниципалитетом. Над фокинской администрацией зреет очередное уголовное дело по факту плохой уборки городского округа после снегопада в декабре 2025 года.
Ещё один скандал в администрации Фокино был связан с незаконной передачей 600 гектаров многострадального острова Путятин предпринимателю. Суд признал сделку незаконной и вернул землю в муниципальную собственность, расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками, легализовавшими сделку.