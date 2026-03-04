Лукашенко встретился с послом Ирана, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта встретился с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Представитель иранской дипломатии и белорусский лидер обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лукашенко и Санеи говорили о событиях последних дней, а также о том, во что может вылиться ближневосточный конфликт.
Также Александр Лукашенко еще раз выразил соболезнования иранским властям в связи с произошедшими событиями.
Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко заявлял о небывалом давлении на Венесуэлу, Кубу и Иран в последние недели.
На днях белорусский лидер выразил соболезнование президенту Ирана из-за гибели Али Хаменеи.
Еще мы писали, что 4 марта президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью.
Тем временем гендиректор Belavia сказал, почему рейсы в Дубай летят пустыми, а обратно полными.