Лукашенко встретился с послом Ирана, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке

Лукашенко обсудил с послом Ирана последствия конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта встретился с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Представитель иранской дипломатии и белорусский лидер обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лукашенко и Санеи говорили о событиях последних дней, а также о том, во что может вылиться ближневосточный конфликт.

Также Александр Лукашенко еще раз выразил соболезнования иранским властям в связи с произошедшими событиями.

Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко заявлял о небывалом давлении на Венесуэлу, Кубу и Иран в последние недели.

На днях белорусский лидер выразил соболезнование президенту Ирана из-за гибели Али Хаменеи.

Еще мы писали, что 4 марта президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью.

Тем временем гендиректор Belavia сказал, почему рейсы в Дубай летят пустыми, а обратно полными.

