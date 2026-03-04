Политолог: в США возник раскол в армии из-за конфликта с Ираном

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что решение о нанесении ударов по Ирану привело к напряженности не только внутри американской армии. Эксперт уточнил, что после старта военной операции на Ближнем Востоке вопросы Пентагону стали задавать и союзники. Партнеры США сомневаются в целесообразности действий Белого дома, которые приведут к сокращению оружейного арсенала, раскрытию технологий и возможностей и в конечном итоге — к истощению «в ненужной войне».