Политолог: в США возник раскол в армии из-за конфликта с Ираном

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что решение о нанесении ударов по Ирану привело к напряженности не только внутри американской армии. Эксперт уточнил, что после старта военной операции на Ближнем Востоке вопросы Пентагону стали задавать и союзники. Партнеры США сомневаются в целесообразности действий Белого дома, которые приведут к сокращению оружейного арсенала, раскрытию технологий и возможностей и в конечном итоге — к истощению «в ненужной войне».
Леви отметил, что среди команды Трампа не все поддерживают его инициативу о проведении операции в Иране. Решение американского лидера вызвало недовольство сторонников сдерживания Китая, которые уверены, что ближневосточный конфликт ослабит США.
Ранее издание Steigan узнало, что представители Пентагона опасаются, что США исчерпает зенитные боеприпасы в военных действиях против Ирана. Генерал Дэн Кейн, начальник штаба Объединенного комитета начальников штабов, предупредил о том, что в случае истощения арсенала американские войска станут уязвимы на Ближнем Востоке.