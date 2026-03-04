Жумангарин изложил свое видение причин роста цен на продукты

«Ну, на самом деле, подорожание продуктов связывать только с НДС не надо, и здесь очень много нюансов есть. Вы знаете, что не всеми продуктами питания мы себя обеспечиваем. По социально значимым продуктам питания, по большинству из них, мы от 70% до 90% себя обеспечиваем. Те люди, которые употребляют не только социально значимые продукты питания, не знаю, может быть, что-то другое, должны понимать, что эти товары могут быть импортными. У нас во всем мире цены на продовольствие растут», — сказал Жумангарин.