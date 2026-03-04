Вносил ли Казахстан деньги за членство в Совете мира: ответ Жумангарина

Жумангарина спросили, какую сумму внес Казахстан для участия в созданном Дональдом Трампом Совете мира.
«Мы еще ничего не вносили. Речь идет о том, что мы готовы в рамках стабилизации отправить медиков с полевыми госпиталями. Мы готовы предоставить гранты для обучения студентам. Мы готовы оказать гуманитарную помощь продуктами питания либо поставить продукты питания. То есть большая часть помощи оказывается таким образом. Она тоже может быть оценена, понимаете? Здесь не стоит говорить, что назвали цифры, она будет таким образом включена. Это разносторонняя помощь, большая часть которой будет носить гуманитарный характер», — пояснил Серик Жумангарин.
После журналисты уточнили, рассматривается ли какая-то конкретная сумма, которую Казахстан внесет в Совет мира.
«Эти вопросы мы на правительственном уровне еще не обсуждали. Поэтому тот ответ, который я вам до этого дал, он на сегодняшний день окончательный», — резюмировал глава МНЭ.
Помимо США и Казахстана устав подписали также Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.