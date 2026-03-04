Суд признал законным увольнение главы поселения в Омской области

Районным судом установлено, что муниципальная служащая в августе 2025 года приняла на работу свою родную дочь. При этом она не уведомила работодателя о возникшем конфликте интересов и не предприняла мер для его урегулирования. Руководители муниципальных органов обязаны избегать ситуаций, при которых личная заинтересованность влияет на исполнение служебных обязанностей.