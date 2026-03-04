Суд признал законным увольнение главы поселения в Омской области

Омский областной суд признал законным увольнение бывшей исполняющей обязанности главы администрации Краснополянского сельского округа Горьковского района. Женщина была уволена в связи с утратой доверия за нарушение требований Федерального закона о противодействии коррупции.
Районным судом установлено, что муниципальная служащая в августе 2025 года приняла на работу свою родную дочь. При этом она не уведомила работодателя о возникшем конфликте интересов и не предприняла мер для его урегулирования. Руководители муниципальных органов обязаны избегать ситуаций, при которых личная заинтересованность влияет на исполнение служебных обязанностей.
В ходе служебной проверки комиссия пришла к выводу, что служащая допустила конфликт интересов. На этом основании распоряжением главы Горьковского муниципального района от 8 октября 2025 года она была уволена в связи с утратой доверия. Данная мера предусмотрена антикоррупционным законодательством для случаев нарушения требований к служебному поведению.
В судебном заседании истица настаивала на том, что трудоустройство дочери не повлияло на ее решения. Однако суд изучил материалы дела, включая трудовой договор, должностную инструкцию, заключение служебной проверки и показания свидетелей. Процедура увольнения была признана соответствующей требованиям закона.
Решением суда исковые требования бывшей служащей оставлены без удовлетворения. Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение районного суда оставлено без изменения. Апелляционная жалоба не была удовлетворена.