Иван Носков намерен сделать облик Самары «визуально спокойным и эстетичным»

Указанная норма будет применяться с 1 сентября и будет распространяться на вновь установленные объекты. Для уже установленных нестационарных торговых объектов предусмотрен переходный период — один год. К 1 сентября 2027 года всем предпринимателям, работающим в Самаре в формате нестационарной торговли, нужно будет привести свои объекты в соответствие с утвержденным дизайн-кодом.