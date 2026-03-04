Защитники осужденного блогера Кушеева обратились к Токаеву

«Я мать пятерых детей и супруга общественника Дамира Кушеева, осужденного на девять лет. Обращаюсь к президенту, потому что речь идет не только о судьбе моего супруга, но и о доверии к справедливости суда. Дамир своей вины не признает. Мы выбрали суд присяжных, потому что верили в них. Первый процесс аннулировали. На втором процессе заявлялось семь отводов судье, но ни один из них не был удовлетворен. Я не ставлю под сомнение сам суд присяжных, они обычные граждане. Прошу обеспечить принцип законности и справедливости», — заявила на пресс-конференции супруга осужденного блогера Акмеир Кушеева.