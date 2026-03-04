Защитники осужденного блогера Кушеева обратились к Токаеву

«Я мать пятерых детей и супруга общественника Дамира Кушеева, осужденного на девять лет. Обращаюсь к президенту, потому что речь идет не только о судьбе моего супруга, но и о доверии к справедливости суда. Дамир своей вины не признает. Мы выбрали суд присяжных, потому что верили в них. Первый процесс аннулировали. На втором процессе заявлялось семь отводов судье, но ни один из них не был удовлетворен. Я не ставлю под сомнение сам суд присяжных, они обычные граждане. Прошу обеспечить принцип законности и справедливости», — заявила на пресс-конференции супруга осужденного блогера Акмеир Кушеева.
Преследование Кушеева его супруга и адвокат связывают с его активной гражданской позицией. Они заявили, что уже подали апелляционную жалобу.
«Вместо тайного шантажа Дамир реализовал свой гражданский долг — зафиксировал правонарушение. А данные денежные средства, которые служили предметом переговоров предпринимателей, являлись задолженностью одного перед другим. Сам потерпевший не мог быть признан таковым. Судом не доказаны действия Кушеева. Следствие всеми силами пыталось очернить Кушеева. Весь судебный процесс сопровождался беспрецедентными нарушениями», — сказал адвокат Кушеева Амир Акимжанов.
Адвокат также заявил о давлении на него.
По версии следствия и обвинения, в январе 2025 года у одного из фигурантов, имевшего денежную задолженность перед потерпевшим, с целью избежать выплаты долга перед последним, «возник преступный умысел на вымогательство в особо крупном размере». По данным обвинения, для реализации своих намерений он якобы привлек своих знакомых — предпринимателя, который также имел денежный долг перед потерпевшим, и двух блогеров. Согласно разработанному плану, как утверждает следствие, они должны были получить сведения, «позволяющие причинить существенный вред интересам потерпевшего и его близких родственников, путем угроз и шантажа».
В феврале КазТАГ сообщал, что суд с участием присяжных заседателей в Алматы приговорил блогеров Дамира Кушеева и Руслана Каримова к девяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Приговор был оглашен поздно вечером 19 февраля.
Сразу после оглашения приговора Кушеев заявил в зале суда, что следствие не доказало их вину, и что была надежда на присяжных заседателей. Сторонники Кушеева заявляют, что это уголовное дело вызывает серьезные вопросы и выглядит как давление на общественника, который открыто поднимал темы нарушений и коррупции.
Всего на скамье подсудимых по этому делу о вымогательстве были четыре человека, один из которых предприниматель. Им вменили вымогательство денежных средств у потерпевшего в особо крупном размере на общую сумму Т18 000 000 и требование отказа от права на имущества в группе лиц по предварительному сговору, путем угроз распространения компрометирующих материалов.
Обвинительным приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы от 19 февраля 2026 года все четверо были осуждены по пункту 2 части 4 статьи 194 УК к девяти годам лишения свободы каждый.
Между тем, согласно вердикту суда с участием присяжных заседателей, Кушеев был оправдан за недоказанностью его участия по другому из вменяемых эпизодов — якобы вымогательстве Т40 тыс. Это эпизод доказан не был.
Напомним, о задержании в Алматы двоих блогеров по подозрению в вымогательстве Т28 млн полиция сообщила утром 23 января 2025 года. Как сообщил источник КазТАГ в силовых структурах, задержанные блогеры — Дамир Кушеев и Руслан Каримов.
Еще ранее Кушеев был арестован на 15 суток судом по делу о нарушении общественного порядка в здании прокуратуры Алматы, когда осуществлял видеосъемку предполагаемых нарушений.