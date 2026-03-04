Ричмонд
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США и Израиль своими безрассудными и безответственными действиями на Ближнем Востоке творят произвол, погружая регион в пучину хаоса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив… творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, все глубже погружая регион в пучину хаоса», — сказала она в ходе брифинга.

