«Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив… творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, все глубже погружая регион в пучину хаоса», — сказала она в ходе брифинга.
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США и Израиль своими безрассудными и безответственными действиями на Ближнем Востоке творят произвол, погружая регион в пучину хаоса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.