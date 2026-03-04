Посол Ирана назвал следующих жертв США и Израиля

«Сейчас все мусульманские страны поддерживают нас. Потому что они знают, что следующей целью после нас станут они сами. Следующей целью после Ирана являются Турция и Катар», — сказал дипломат.
