Посол Ирана назвал следующих жертв США и Израиля

ТАШКЕНТ, 4 марта. /ТАСС/. Катар и Турция станут следующими жертвами Израиля и США после Ирана. Такое мнение выразил в беседе с журналистами иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

Источник: AP 2024

«Сейчас все мусульманские страны поддерживают нас. Потому что они знают, что следующей целью после нас станут они сами. Следующей целью после Ирана являются Турция и Катар», — сказал дипломат.

