Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми

Лукашенко: для Белоруссии войны неприемлемы на генетическом уровне.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи заявил, что для Белоруссии войны неприемлемы на генетическом уровне.

«Господин посол, я хочу, чтобы вы понимали: наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн», — приводит слова президента агентство Белта.

Лукашенко сказал, что Белоруссия потеряла миллионы человек во всех войнах в регионе. «А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь», — сказал президент.

На встрече обсуждается ситуация на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД России осудил нападение США и Израиля.

