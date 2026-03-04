Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми

«Господин посол, я хочу, чтобы вы понимали: наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн», — приводит слова президента агентство Белта.