Алексей Беспрозванных встретился с Валентиной Матвиенко

В Москве в Совете Федерации продолжаются Дни Калининградской области. Сегодня перед намеченным «Часом субъекта», который будет посвящен нашему региону, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом глава региона рассказал в МАХ.
Сегодня же состоится заседание, на котором обсудят решения сенаторов по проектам и предложениям из Калининградской области.
«На федеральном уровне — и сегодня на встрече — не раз подчеркивали: наша область особенная и требует постоянного внимания со стороны федеральных органов власти. И это не просто слова. Мы действительно получаем серьёзную поддержку по многим программам. За что лично спасибо Валентине Ивановне», — написал губернатор.
«Калининградская область — особый регион, и к нему должно быть особое, эксклюзивное отношение всех федеральных органов власти по поддержке социально-экономического развития, обеспечению комфортной жизни граждан. Знаю, что и губернатор, и правительство, и Законодательное Собрание очень многое сделали за последние годы. Область активно развивается, практически по всем показателям есть хорошее движение вперед», — отметила Валентина Матвиенко.
Алексей Беспрозванных отметил, что Дни Калининградской области в Совете Федерации открыли юбилейные мероприятия 80-летия региона.