«Речь идет о расширении внутри НАТО европейского ядерного компонента в дополнение к уже существующей в рамках альянса практике совместных ядерных миссий, осуществляемых с опорой на именно американское ядерное оружие. Таким образом, происходит существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординированно обращен против нашей страны не только в части соответствующего европейского сегмента, но и во всей его совокупности, включающей арсенал США», — сказала Захарова на брифинге.
МИД: НАТО наращивает ядерный потенциал, его могут направить против России
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. НАТО укрепляет и наращивает свой ядерный потенциал, который может быть направлен против России в потенциальном конфликте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
