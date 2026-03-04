В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера

«Варианты на руководство определены, мы близки к избрания верховного лидера», — приводит слова Хатами агентство Mehr.
В то же время другой член Совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни ранее заявил агентству IRNA, что сроки избрания нового руководителя пока не определены.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.