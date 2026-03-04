РИА Новости: россиян обязали покинуть круизный лайнер в Катаре до 7 марта

Как подтвердил Telegram-канал Shot, пассажиры не могут добраться до аэропорта в ОАЭ, откуда у них запланированы рейсы домой. Руководство судна уведомило туристов: из-за «эксплуатационных ограничений» оставаться на борту они больше не смогут. Изначально лайнер должен был прибыть в Дубай, однако маршрут пришлось прервать на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. У большинства россиян, среди которых есть пожилые люди и семьи с детьми, уже куплены билеты на вылет из ОАЭ, но организованного трансфера туда нет.