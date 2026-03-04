Мэр Краснодара подведёт итоги 2025 года в прямом эфире

Мэр Краснодара расскажет, каких результатов власти добились по ключевым отраслям развития города.
Отчёт традиционно пройдёт в прямом эфире в рамках заседания городской Думы. Об этом Евгений Наумов написал в своём ТГ-канале.
Глава столицы Кубани Евгений Наумов сообщил, что 5 марта в прямом эфире он подведёт итоги работы городской администрации за 2025 год.
