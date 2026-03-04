Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Краснодара подведёт итоги 2025 года в прямом эфире

Глава столицы Кубани Евгений Наумов сообщил, что 5 марта в прямом эфире он подведёт итоги работы городской администрации за 2025 год.

Источник: телеграм-канал Евгения Наумова

Мэр Краснодара расскажет, каких результатов власти добились по ключевым отраслям развития города.

Отчёт традиционно пройдёт в прямом эфире в рамках заседания городской Думы. Об этом Евгений Наумов написал в своём ТГ-канале.