СМИ: Макрон обосновал переброску военных сил Франции на Ближний Восток

Как пишет французское издание France24, Макрон во вчерашнем телеобращении объявил о намерении создать «оборонительные» силы на Ближнем Востоке. Он распорядился направить флагманский авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море в ответ на обострение конфликта на Ближнем Востоке. На прошлой неделе авианосец был отозван с базирования в Северной Атлантике, судну потребуется около 10 дней, чтобы достичь Восточного Средиземноморья, уточняет France24. По данным издания, на борту Charles de Gaulle находятся 20 истребителей Rafale и два самолета Hawkeye с радарами APY-9.