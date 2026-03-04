Ричмонд
СМИ: Макрон обосновал переброску военных сил Франции на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник назвал удары США и Израиля по Ирану незаконными и распорядился увеличить французские силы на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет французское издание France24, Макрон во вчерашнем телеобращении объявил о намерении создать «оборонительные» силы на Ближнем Востоке. Он распорядился направить флагманский авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море в ответ на обострение конфликта на Ближнем Востоке. На прошлой неделе авианосец был отозван с базирования в Северной Атлантике, судну потребуется около 10 дней, чтобы достичь Восточного Средиземноморья, уточняет France24. По данным издания, на борту Charles de Gaulle находятся 20 истребителей Rafale и два самолета Hawkeye с радарами APY-9.

Ранее Макрон также поручил направить на Кипр дополнительные подразделения противовоздушной обороны и военный фрегат Languedoc: «В дополнение к уже имеющимся средствам в регион были переброшены самолеты Rafale, системы противовоздушной обороны и бортовые радары».

Свое решение Макрон обосновал потенциальным закрытием Ормузского пролива, через который проходит «около 20% мировой нефти и СПГ», а также потенциальными угрозами для Суэцкого канала и Красного моря.

Президент Франции призвал создать коалицию, которая в том числе будет располагать военными ресурсами, для восстановления и обеспечения безопасности движения по этим морским путям. Он также отметил необходимость «самообороны» и защиту «воздушного пространства наших союзников», имея в виду оборонные соглашения с Катаром, Кувейтом и ОАЭ и «связи с Иорданией и курдскими союзниками».

Мы должны быть на стороне наших друзей в регионе. Будут приняты оборонительные меры. Именно это делает Францию надежным партнером.

Эммануэль Макрон
президент Франции

Ранее министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция перебросила в ОАЭ истребители Rafale для защиты своих военно-морских и военно-воздушных баз. France24 уточняет, что, помимо 700 военнослужащих, несущих службу во Временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ), на воздушных, военно-морских и сухопутных базах в ОАЭ находится 900 французских военнослужащих, танки Rafales, Leclerc и самоходные артиллерийские установки Caesar.

В своей речи Макрон сообщил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке две французские базы подверглись «ограниченным ударам, причинившим материальный ущерб».

Также, по его словам, в регионе находится около 400 тыс. французских граждан.

Кроме того, во вторник Макрон заявил, что Иран «несет главную ответственность» за войну, но подчеркнул, что удары США и Израиля «выходят за рамки международного права». Это, как считает британская газета The Telegraph, подталкивает Францию к столкновению с США и идет вразрез со словами Дональда Трампа. В понедельник президент США подчеркнул, что Франция «проявила величие», поддержав войну США и Израиля против Ирана.

Макрон, по данным Telegraph, стал вторым европейским лидером, усомнившимся в законности нападения США и Израиля на Иран. Ранее с критикой США выступил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В понедельник Испания запретила американским военным использовать свои базы для военных операций в отношении Ирана. После этого Трамп пригрозил «прекратить всю торговлю с Испанией».

