Политолог указал на просчеты в действиях США и Израиля в Иране

США и Израиль в операции против Ирана допустили стратегический просчет — удары по Исламской Республике не привели к смене политического режима и могут вызвать масштабный кризис на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с «Вести» высказал директор АНО «Центр стратегических исследований и социально-политического прогнозирования» Аммар Канах.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник информационной службы «Вести» считает, что операция США и Израиля способна привести к турбулентности на Ближнем Востоке. Он допустил расширение масштаба боевых действий. Эксперт уточнил, что до сих пор в противостоянии Тегерана, Вашингтона и Тель-Авива не ясно, кто проигрывает, а кто одерживает верх.

Аммар Канах подчеркнул, что сейчас происходящее на Ближнем Востоке нельзя обозначить как региональный военный конфликт.

«Существует много сигналов, что этот геополитический план непосредственно связан с внешней политикой США. И я считаю, что очень много стратегических ошибок уже были допущены со стороны США и Израиля», — заявил политолог.

Эксперт уточнил, что после гибели представителей иранской власти режим в Исламской Республике не сменился, а после убийства верховного лидера Али Хаменеи власть может получить человек с более радикальными взглядами, политика которого приведет к эскалации конфликта и ухудшению ситуации на всем Ближнем Востоке.

