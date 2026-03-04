Политолог указал на просчеты в действиях США и Израиля в Иране

Собеседник информационной службы «Вести» считает, что операция США и Израиля способна привести к турбулентности на Ближнем Востоке. Он допустил расширение масштаба боевых действий. Эксперт уточнил, что до сих пор в противостоянии Тегерана, Вашингтона и Тель-Авива не ясно, кто проигрывает, а кто одерживает верх.
Аммар Канах подчеркнул, что сейчас происходящее на Ближнем Востоке нельзя обозначить как региональный военный конфликт.
«Существует много сигналов, что этот геополитический план непосредственно связан с внешней политикой США. И я считаю, что очень много стратегических ошибок уже были допущены со стороны США и Израиля», — заявил политолог.
Эксперт уточнил, что после гибели представителей иранской власти режим в Исламской Республике не сменился, а после убийства верховного лидера Али Хаменеи власть может получить человек с более радикальными взглядами, политика которого приведет к эскалации конфликта и ухудшению ситуации на всем Ближнем Востоке.