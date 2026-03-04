Политолог указал на просчеты в действиях США и Израиля в Иране

Собеседник информационной службы «Вести» считает, что операция США и Израиля способна привести к турбулентности на Ближнем Востоке. Он допустил расширение масштаба боевых действий. Эксперт уточнил, что до сих пор в противостоянии Тегерана, Вашингтона и Тель-Авива не ясно, кто проигрывает, а кто одерживает верх.