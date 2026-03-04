Ричмонд
Глава МИД Испании ответил на угрозы США

МАДРИД, 4 мар — РИА Новости. Испания является суверенной страной и требует уважения от всех своих союзников, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес на фоне угроз со стороны США пересмотреть торговые отношения с Мадридом.

Источник: © РИА Новости

Вчера президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.

«Испания — это суверенная страна, которая принимает решения самостоятельно. И мы требуем уважения от всех наших союзников к одной из древнейших наций на планете — Испании», — сказал он в интервью для телерадиокомпании RTVE.

По его словам, Испания является дружественной страной для американского народа и важным партнером США. Министр напомнил, что Вашингтон имеет торговый профицит в отношениях с Испанией, а Мадрид закупает значительные объемы американского сжиженного природного газа.

