США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.
Как заявила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев её применения. «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США», — сказала она.
Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определённой цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надёжности системы Minuteman III и дальнейшего развития стратегических сил США.