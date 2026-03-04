Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

Источник: Zuma/TASS

Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.

Как заявила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев её применения. «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США», — сказала она.

Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определённой цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надёжности системы Minuteman III и дальнейшего развития стратегических сил США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше