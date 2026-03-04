США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определённой цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надёжности системы Minuteman III и дальнейшего развития стратегических сил США.