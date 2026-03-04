Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности.
Контакты Франции с ФРГ по ядерному оружию показывают, что вести переговоры по стратегической стабильности только с США невозможно.
Страны ЕС на фоне обострения ситуация на Ближнем Востоке не обращались к РФ с просьбой об увеличении поставок энергоносителей.
4 марта Владимир Путин примет в Кремле главу МИД Венгрии.
Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба». Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто.
Также в среду президент России проведет совещание с кабмином.
В Кремле Путин во второй половине дня имеет в виду провести совещание с членами правительства. Будут оперативные вопросы рассматриваться… Ну и также текущие острые вопросы.
Кроме того, 4 марта Путин выступит на расширенном заседании коллегии МВД России.