Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 4 марта: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности.

Контакты Франции с ФРГ по ядерному оружию показывают, что вести переговоры по стратегической стабильности только с США невозможно.

Страны ЕС на фоне обострения ситуация на Ближнем Востоке не обращались к РФ с просьбой об увеличении поставок энергоносителей.

4 марта Владимир Путин примет в Кремле главу МИД Венгрии.

Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба». Конечно же, в том числе, это будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Также в среду президент России проведет совещание с кабмином.

В Кремле Путин во второй половине дня имеет в виду провести совещание с членами правительства. Будут оперативные вопросы рассматриваться… Ну и также текущие острые вопросы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кроме того, 4 марта Путин выступит на расширенном заседании коллегии МВД России.

