WSJ: пилот ВВС Кувейта в одном боевом вылете сбил три американских F-15

Что касается технической возможности поразить три самолета в одном боевом вылете, то таким характеристиками F/A-18E/F Super Hornet в принципе располагает. У этого самолета 11 узлов внешней подвески и общий вес боевой нагрузки достигает 8 тонн. Но опять-таки есть вопросы: пилот в воздухе действует в строгом соответствии с командами своих командиров (штурманов наведения). И очень трудно представить ситуацию, при которой летчика F/A-18E три раза подряд будут выводить в атаку на воздушные объекты неустановленной государственной принадлежности. Да и к системе государственного опознавания в этом случае есть большие вопросы. В общем, тут что-то не то. И с организационной точки зрения, и с технической.