Борьба с наркобизнесом должна быть более наступательной, заявил Путин

Путин в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ.
«Более наступательной должна быть борьба с наркобизнесом», — сказал Путин в ходе заседания.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Борьба с наркобизнесом в РФ должна быть более наступательной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ.
«Более наступательной должна быть борьба с наркобизнесом», — сказал Путин в ходе заседания.