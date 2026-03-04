Ричмонд
Борьба с наркобизнесом должна быть более наступательной, заявил Путин

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Борьба с наркобизнесом в РФ должна быть более наступательной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ.

«Более наступательной должна быть борьба с наркобизнесом», — сказал Путин в ходе заседания.