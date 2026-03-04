ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ на северском направлении

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили замаскированное 122-мм орудие “Мста-Б”. Точными попаданиями цели были уничтожены», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что в том же районе был поражен блиндаж ВСУ.
На константиновском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили двумя попаданиями замаскированный автоматический гранатомет ВСУ. Кроме того, на одной из дорог, ведущих в Константиновку, операторы дронов 6-й дивизии сорвали ротацию противника, уничтожив два автомобиля.