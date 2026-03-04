Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ на северском направлении

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Операторы дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» и поразили блиндаж ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили замаскированное 122-мм орудие “Мста-Б”. Точными попаданиями цели были уничтожены», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что в том же районе был поражен блиндаж ВСУ.

На константиновском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили двумя попаданиями замаскированный автоматический гранатомет ВСУ. Кроме того, на одной из дорог, ведущих в Константиновку, операторы дронов 6-й дивизии сорвали ротацию противника, уничтожив два автомобиля.