Назначен новый вице-министр культуры и информации РК

Али Рустам назначен новым вице-министром культуры и информации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

«Постановлением правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен на должность вице-министра культуры и информации РК».

Али Рустам родился 14 апреля 1984 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году корреспондентом в газете «Деловая неделя». В 2006—2011 годах работал корреспондентом, редактором, заместителем главного редактора газеты «Деловая неделя». Позднее занимал должность директора ГККП «Жетісу жастары» Молодежный центр", директора Центра молодежной политики Алматинской области (2011−2012).

В 2012 году стал акимом Кайнарлинского сельского округа Алматинской области, в 2012—2016 — начальником, руководителем Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области, в 2016—2020 — руководителем Управления внутренней политики Алматинской области.

В 2020—2021 годах занимал должность заместителя акима Алматинской области, в 2021—2022 — акима Ескельдинского района Алматинской области, в 2022—2023 — замакима области Жетысу.

С 2024 года по настоящее время был председателем Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.