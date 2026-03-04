CNN: через Ормузский пролив за сутки прошли лишь два танкера

«У них даже и близко нет такого большого количества военных кораблей, которые могли бы защищать гражданские суда и танкеры. Я напомню, что сейчас всего лишь примерно семь или восемь эсминцев находится на пространстве Ближнего Востока. Четыре-пять, наверное, в Персидском заливе. Это единственные американские корабли, которые сейчас доступны, которые можно было бы задействовать для охраны танкеров. А танкеров сотни», — отметил он.