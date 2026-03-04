Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты

«Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в воздушное пространство нашей страны со стороны района Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО», — говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в Х.
«Наши ведомства следили за развитием событий в режиме реального времени и действовали в полной координации. Наша воля и способность обеспечить безопасность страны и нашего народа находятся на самом высоком уровне», — подчеркнул представитель администрации.
В заявлении также отмечается, что все необходимые меры по защите территории и воздушного пространства Турции будут приняты без колебаний, а на любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права.
«В ходе этого процесса будет продолжено сотрудничество и консультации с НАТО и нашими союзниками», — говорится в заявлении.
Анкара также призвала все стороны воздерживаться от шагов, способных усилить напряженность и привести к расширению конфликта в регионе.