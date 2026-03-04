FT узнала, что Иран начал выполнять план погибшего Али Хаменеи

План включает в себя удары по энергетической инфраструктуре и объектам, повреждение которых могло бы вызвать сбои в воздушном пространстве региона.
«У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели. Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли придерживаться правил игры», — объяснил собеседник издания.
По данным FT, к разработке подробного плана Хаменеи приступил после ударов США в июне прошлого года.