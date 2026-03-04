Ричмонд
FT узнала, что Иран начал выполнять план погибшего Али Хаменеи

Иран приступил к реализации плана, ранее разработанного убитым верховным лидером Али Хаменеи, по распространению хаоса на Ближнем Востоке, потрясений на мировых рынках и повышения ставок для оказания давления на США и Израиль. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в иранском правительстве.

Источник: Reuters

План включает в себя удары по энергетической инфраструктуре и объектам, повреждение которых могло бы вызвать сбои в воздушном пространстве региона.

«У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели. Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли придерживаться правил игры», — объяснил собеседник издания.

По данным FT, к разработке подробного плана Хаменеи приступил после ударов США в июне прошлого года.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше