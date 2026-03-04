Ричмонд
Дрозденко ужесточил контроль за строительством социальных объектов в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе совещания по контролю за строительством объектов государственной программы поручил строительному блоку оформить ряд жестких решений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

Теперь при доле софинансирования из областного бюджета более 50% и стоимости объекта свыше 100 млн рублей заказчиком строительства будет выступать не районный или поселенческий уровень, а региональное управление капитального строительства. Это решение, по мнению господина Дрозденко, должно повысить управляемость и ответственность.

Кроме того, при отклонении от графика работ более чем на полгода контракты будут расторгаться. Ужесточаются и требования к банковским гарантиям при предоставлении подрядчикам авансов. Губернатор Ленобласти подчеркнул, что позиция властей по отношению к застройщикам, нарушившим регламент, будет предельно жесткой, так как школы, сады, дома культуры и амбулатории ждут люди.

