Дрозденко ужесточил контроль за строительством социальных объектов в Ленобласти

Кроме того, при отклонении от графика работ более чем на полгода контракты будут расторгаться. Ужесточаются и требования к банковским гарантиям при предоставлении подрядчикам авансов. Губернатор Ленобласти подчеркнул, что позиция властей по отношению к застройщикам, нарушившим регламент, будет предельно жесткой, так как школы, сады, дома культуры и амбулатории ждут люди.