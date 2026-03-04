Politico узнал, кто убедил Трампа начать операцию против Ирана

Издание отмечает, что в недавнем интервью он признал, что еще до вступления Трампа в президентскую должность он называл Иран ключевым фактором дестабилизации на Ближнем Востоке и выступал за меры, способные привести к ослаблению действующей власти в стране. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжалось несколько месяцев и достигло кульминации на личных лоббистских встречах, состоявшихся «в последние несколько недель».