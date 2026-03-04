Politico узнал, кто убедил Трампа начать операцию против Ирана

«Если кто и оказал огромное влияние на решение Трампа атаковать Иран, так это Грэм», — сказал собеседник издания.
Аналогичные заявления сделали сенаторы от Республиканской партии Тим Берчетт и Рэнд Пол. Последний пошутил, что его коллеге следует «запретить посещать Белый дом».
По словам одного из источников, идея нанесения удара по Ирану не пользовалась широкой поддержкой внутри президентской администрации. Среди ее активных сторонников он назвал лишь посла США в Израиле Майка Хакаби и самого Грэма.
Издание отмечает, что в недавнем интервью он признал, что еще до вступления Трампа в президентскую должность он называл Иран ключевым фактором дестабилизации на Ближнем Востоке и выступал за меры, способные привести к ослаблению действующей власти в стране. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжалось несколько месяцев и достигло кульминации на личных лоббистских встречах, состоявшихся «в последние несколько недель».
Как ранее со ссылкой на источники писало издание Axios, решающим фактором для начала операции против Ирана стала беседа Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху за пять дней до атаки, 23 февраля.
Трамп и до разговора склонялся к идее нанесения удара, однако не определился со сроками — решение, по данным Axios, было принято после телефонного разговора.