Цифровое будущее: какие задачи Токаев поставил главе «Казахтелекома»

Президенту был представлен отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов.
Расширение сети и миллионы абонентов.
По словам Багдата Мусина, сегодня «Казахтелеком» обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системно расширять оптическую сеть по всей стране.
Компания сохраняет лидирующие позиции в основных сегментах телекоммуникационного рынка и продолжает модернизацию инфраструктуры связи.
Более 3 тысяч сел подключат к качественной связи.
Особое внимание уделяется развитию связи в сельской местности.
До конца 2027 года планируется обеспечить качественным интернетом более 3 тысяч сельских населенных пунктов, где проживает свыше 1 миллиона человек.
Такая работа направлена на сокращение цифрового разрыва между городом и селом и расширение доступа граждан к современным цифровым услугам.
Цифровой коридор между Европой и Азией.
Президенту также доложили о реализации международного проекта «Каспий ВОЛС».
Проект предусматривает строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту:
- Актау
- Сумгаит.
Инициатива направлена на развитие транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.
«Долина ЦОД» в Экибастузе.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию дата-инфраструктуры.
В рамках стратегического проекта «Долина ЦОД» в Экибастузе создается центр обработки данных с поэтапным увеличением мощности.
Проект нацелен на:
- привлечение международных технологических компаний
- развитие цифровой экономики
- повышение инвестиционной привлекательности страны.
Искусственный интеллект и кибербезопасность.
Как отметил Багдат Мусин, одним из приоритетных направлений компании является внедрение технологий искусственного интеллекта.
В частности реализуются проекты:
- по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов
- по развитию решений в сфере кибербезопасности
- по цифровизации государственного сектора.
Поручения Президента.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения качественной связи и интернета для жителей малых городов и сельских населенных пунктов.
Глава государства поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта.