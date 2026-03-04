Ричмонд
Цифровое будущее: какие задачи Токаев поставил главе «Казахтелекома»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, передает DKNews.kz.

Президенту был представлен отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов.

Расширение сети и миллионы абонентов.

По словам Багдата Мусина, сегодня «Казахтелеком» обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системно расширять оптическую сеть по всей стране.

Компания сохраняет лидирующие позиции в основных сегментах телекоммуникационного рынка и продолжает модернизацию инфраструктуры связи.

Более 3 тысяч сел подключат к качественной связи.

Особое внимание уделяется развитию связи в сельской местности.

До конца 2027 года планируется обеспечить качественным интернетом более 3 тысяч сельских населенных пунктов, где проживает свыше 1 миллиона человек.

Такая работа направлена на сокращение цифрового разрыва между городом и селом и расширение доступа граждан к современным цифровым услугам.

Цифровой коридор между Европой и Азией.

Президенту также доложили о реализации международного проекта «Каспий ВОЛС».

Проект предусматривает строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту:

  • Актау
  • Сумгаит.

Инициатива направлена на развитие транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.

«Долина ЦОД» в Экибастузе.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию дата-инфраструктуры.

В рамках стратегического проекта «Долина ЦОД» в Экибастузе создается центр обработки данных с поэтапным увеличением мощности.

Проект нацелен на:

  • привлечение международных технологических компаний
  • развитие цифровой экономики
  • повышение инвестиционной привлекательности страны.

Искусственный интеллект и кибербезопасность.

Как отметил Багдат Мусин, одним из приоритетных направлений компании является внедрение технологий искусственного интеллекта.

В частности реализуются проекты:

  • по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов
  • по развитию решений в сфере кибербезопасности
  • по цифровизации государственного сектора.

Поручения Президента.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения качественной связи и интернета для жителей малых городов и сельских населенных пунктов.

Глава государства поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта.