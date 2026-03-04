Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: глава МИД Турции предостерег Иран от просчетов в стратегии

В среду, 4 марта, Министерство обороны Турции заявило, что средства ПВО/ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили баллистическую ракету, которая была запущена Ираном и после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии направлялась в Турцию. Днем ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предостерег Тегеран от необдуманных шагов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Минобороны Турции сегодня заверило, что «решительно и без колебаний» предпримет все необходимые шаги для защиты территории и воздушного пространства страны.

Ведомство напомнило, что Турция «сохраняет за собой право реагировать на любые враждебные действия», и призвало «все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе».

Накануне Фидан, комментируя конфликт США и Израиля с Ираном, предостерег от «саморазрушительного» подхода Тегерана, который заключается в ударах по соседям по Персидскому заливу, пишет турецкая газета Daily Sabbah.

Неизбирательные бомбардировки Ираном стран Персидского залива — невероятно ошибочная стратегия.

Хакан Фидан
глава МИД Турции

Он напомнил, что многие страны Персидского залива напряженно работали, чтобы предотвратить начало войны, а премьер-министр и министр иностранных дел Катара пытались остановить эскалацию еще «за час до нападения».

На его взгляд, стратегия Тегерана состоит в том, чтобы «в случае поражения утянуть с собой все соседние страны» и взвинтить эскалацию на Ближнем Востоке. Как сказал глава турецкого МИД, и Анкара, и другие страны Персидского залива считают такую стратегию «серьезным просчетом» и «стратегической ошибкой» Тегерана.

Фидан подчеркнул, что удары Ирана по соседям уже повысили региональные риски и привели к тому, что страны Персидского залива начали всерьез воспринимать угрозы со стороны Ирана.

Он предупредил, что если Тегеран не откажется от своих ударов, то региональные страны «не смогут хранить молчание».

По мнению Фидана, политический переход в Иране может открыть «дипломатическое окно», которое позволит прекратить конфликт.

Новое руководство может изменить процесс принятия решений в Иране и создать возможность для завершения войны.

Хакан Фидан
глава МИД Турции

Он добавил, что Турция ведет переговоры с несколькими странами, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше