СМИ: глава МИД Турции предостерег Иран от просчетов в стратегии

Ведомство напомнило, что Турция «сохраняет за собой право реагировать на любые враждебные действия», и призвало «все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе».
Накануне Фидан, комментируя конфликт США и Израиля с Ираном, предостерег от «саморазрушительного» подхода Тегерана, который заключается в ударах по соседям по Персидскому заливу, пишет турецкая газета Daily Sabbah.
Неизбирательные бомбардировки Ираном стран Персидского залива — невероятно ошибочная стратегия.
Он напомнил, что многие страны Персидского залива напряженно работали, чтобы предотвратить начало войны, а премьер-министр и министр иностранных дел Катара пытались остановить эскалацию еще «за час до нападения».
На его взгляд, стратегия Тегерана состоит в том, чтобы «в случае поражения утянуть с собой все соседние страны» и взвинтить эскалацию на Ближнем Востоке. Как сказал глава турецкого МИД, и Анкара, и другие страны Персидского залива считают такую стратегию «серьезным просчетом» и «стратегической ошибкой» Тегерана.
Он предупредил, что если Тегеран не откажется от своих ударов, то региональные страны «не смогут хранить молчание».
По мнению Фидана, политический переход в Иране может открыть «дипломатическое окно», которое позволит прекратить конфликт.
Новое руководство может изменить процесс принятия решений в Иране и создать возможность для завершения войны.
Он добавил, что Турция ведет переговоры с несколькими странами, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.