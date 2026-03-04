СМИ: глава МИД Турции предостерег Иран от просчетов в стратегии

На его взгляд, стратегия Тегерана состоит в том, чтобы «в случае поражения утянуть с собой все соседние страны» и взвинтить эскалацию на Ближнем Востоке. Как сказал глава турецкого МИД, и Анкара, и другие страны Персидского залива считают такую стратегию «серьезным просчетом» и «стратегической ошибкой» Тегерана.