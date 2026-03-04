Глава МИД Венгрии назвал цель предстоящей встречи с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что страны Европы не обращались к России с просьбой по поводу поставок энергоносителей. Однако отметил, что российская нефть всё еще имеет своих покупателей. При этом, по словам Пескова, Венгрия и Словакия в настоящее время сталкиваются с шантажом со стороны Киева, в частности с блокировкой поставок через нефтепровод «Дружба».