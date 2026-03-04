«Я нахожусь в Москве, чтобы убедиться, что даже во время кризиса у нас по-прежнему будут нефть и природный газ, необходимые для энергетической безопасности Венгрии», — рассказал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
По словам министра, цель визита — получить от российских поставщиков гарантии того, что, несмотря на изменившиеся обстоятельства и мировой энергетический кризис, требуемое для страны количество энергоносителей будет поставлено по той же цене.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что страны Европы не обращались к России с просьбой по поводу поставок энергоносителей. Однако отметил, что российская нефть всё еще имеет своих покупателей. При этом, по словам Пескова, Венгрия и Словакия в настоящее время сталкиваются с шантажом со стороны Киева, в частности с блокировкой поставок через нефтепровод «Дружба».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 февраля потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба». Орбан высказал мнение, что оценка состояния трубопровода «Дружба» может способствовать разблокировке финансирования для Украины со стороны ЕС. Он отметил, что осведомлен о политических сложностях, возникших из-за задержки в выдаче кредита Украине в размере €90 млрд.