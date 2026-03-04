Политолог: Мерц провалил встречу с Трампом

Сообщалось, что встреча Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с журналистами в Белом доме продлилась около 35 минут, из которых примерно 30 говорил президент США.
На этот факт обращает внимание Соколов — «Мерц молча выслушивал критику Трампа в адрес европейских партнеров, ни слова не сказав в их защиту».
«Канцлер ехал в Вашингтон с конкретным набором целей и задач. Решить их, очевидно, не удалось. Поиронизировать над командой Трампа в шпрингеровской манере, конечно, можно, но весьма вероятно, что именно с этими людьми Берлину предстоит работать и дальше», — резюмирует аналитик.
Ранее сообщалось что во время беседы Трамп пошутил над Мерцем. Отвечая на вопрос о тарифной политике США, Трамп в шутку хлопнул канцлера ФРГ по ноге со словами: «Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить». Мерц в ответ рассмеялся, не показав, что его как-то оскорбил такой жест.