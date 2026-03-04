Политолог: Мерц провалил встречу с Трампом

Ранее сообщалось что во время беседы Трамп пошутил над Мерцем. Отвечая на вопрос о тарифной политике США, Трамп в шутку хлопнул канцлера ФРГ по ноге со словами: «Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить». Мерц в ответ рассмеялся, не показав, что его как-то оскорбил такой жест.