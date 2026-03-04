Ansa: Мелони заявила, что война на Ближнем Востоке «порождена» конфликтом на Украине

В статье говорится, что Мелони серьезно обеспокоена войной на Ближнем Востоке в «период хаоса», вызванного конфликтом на Украине.
Я обеспокоена общим контекстом, а именно крахом международного права, который, бесспорно, является результатом конфликта на Украине.
На ее взгляд, что, если «член Совета Безопасности ООН намеренно нападает на своего соседа, это неизбежно приводит к хаосу».
Кроме того, Мелони призвала Иран прекратить «неоправданные» нападения на страны Персидского залива и заявила, что кризис не должен распространиться на весь регион. Она заверила, что Рим поддерживает контакты с этими странами и европейскими партнерами.
Цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение конфликта. Но… ничего не изменится к лучшему, если Иран не прекратит свои нападения на страны Персидского залива, которые совершенно не оправданы.