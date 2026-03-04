Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ansa: Мелони заявила, что война на Ближнем Востоке «порождена» конфликтом на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник в интервью Tg5 сказала, что «период хаоса» в мире начался с конфликта на Украине, передает итальянское информационное агентство Ansa.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Мелони серьезно обеспокоена войной на Ближнем Востоке в «период хаоса», вызванного конфликтом на Украине.

Я обеспокоена общим контекстом, а именно крахом международного права, который, бесспорно, является результатом конфликта на Украине.

Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

На ее взгляд, что, если «член Совета Безопасности ООН намеренно нападает на своего соседа, это неизбежно приводит к хаосу».

Кроме того, Мелони призвала Иран прекратить «неоправданные» нападения на страны Персидского залива и заявила, что кризис не должен распространиться на весь регион. Она заверила, что Рим поддерживает контакты с этими странами и европейскими партнерами.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение конфликта. Но… ничего не изменится к лучшему, если Иран не прекратит свои нападения на страны Персидского залива, которые совершенно не оправданы.

Джорджа Мелони
премьер-министр Италии
Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше