Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне заявили о намерении установить контроль над небом Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет.

Источник: AP 2024

«Начиная с прошлой ночи, и это завершится через несколько дней, меньше чем через неделю, двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо», — сказал он журналистам.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше